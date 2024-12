Ogni sera ad Affari Tuoi partecipa un concorrente proveniente sempre da una regione diversa. Recentemente ha giocato Alessia in rappresentanza della Liguria.

La professoressa di francese ha subito colpito per la sua simpatia. In realtà già dalle puntate precedenti, quando era pacchista, Alessia aveva colpito per i suoi sguardi languidi verso Stefano De Martino, specie quando lui le rivolgeva la parola.

E quando proprio lei è andata a giocare la situazione è diventata palese, con sguardi intesi e accattivanti. Anche Stefano sembrava gradire l’atteggiamento della concorrente, anche se la galanteria del conduttore è molta ben apprezzata e nota al “gentil sesso”.

La concorrente alla fine è uscita a mani vuote dalla trasmissione, sbagliando anche la “Regione Fortunata”, De Martino con il suo carisma e un sorriso contagioso le ha saputo risollevare il morale. Sui social però sono subito scattati i commenti folli su Alessia e Stefano. In molti hanno sottolineato che lei sia uscita con il trofeo più importante, cioè De Martino.

Tantissime le frasi a supporto di Alessia. “Che bruttissima partita”. “Alessia fregatene, non hai vinto soldi ma il cuore di De Martino”, “Alessia fatti consolare ja, vieni qua”, “Buttati che è morbido”.

Affari tuoi, un programma con oltre 5 milioni di telespettatori a puntata

Queste e altre frasi sono apparse sui social con un evidente doppio senso. Insomma sebbene la concorrente non abbia vinto nulla, è entrata nella storia del gioco in quanto considerata, ad oggi, una delle più affascinanti che abbiano partecipato ad Affari Tuoi, programma molto seguito dal pubblico televisivo. Si tratta, infatti, di una trasmissione che attira oltre 5 milioni di telespettatori ogni sera andando in onda sul prime time di Rai 1.

Quest’anno gli italiani hanno imparato ad apprezzare ancor di più Stefano De Martino come conduttore, e ciò non era per nulla scontato, considerato il successo del game show sotto la conduzione di Amadeus. Ne è la dimostrazione l’indice di ascolto, mai così alto da quando è andato in onda per la prima volta nel 2003.

Durante questi 20 anni si sono alternati alla conduzione Paolo Bonolis (2003-2005), Pupo (2005-2006), Antonella Clerici (2006), Flavio Insinna (2006-2008, 2013-2017), Max Giusti (2008-203), Carlo Conti (1° aprile 2015), Amadeus (2023-2024), Stefano De Martino (dal 2024).