Chi credeva che Federica Petagna potesse replicare il successo di Perla Vatiero, anche lei ex volto di Temptation Island migrata in direzione Grande Fratello, dove è riuscita a conquistare la vittoria, si sbagliava di grosso. La ventenne napoletana non è riuscita ad emulare le gesta dell’influencer originaria di Angri, e non è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la 17esima puntata, andata in onda lunedì 9 dicembre, Federica è stata infatti eliminata, ottenendo un “misero” 9% al televoto.

Dunque, questa volta il triangolo targato Temptation Island non ha pagato i dividendi sperati dagli autori del GF. Dopo la Petagna, infatti, ad entrare nella Casa sono stati il suo ex Alfonso D’Apice e il nuovo flirt Stefano Tediosi. Il loro ingresso doveva servire, almeno nelle intensioni, a ricreare la dinamica della passata edizione, quella che vide protagonisti Mirko Brunetti, la sua ex Perla e la sua nuova fiamma Greta Rossetti. Federica, forse più per immaturità che per strategia, si è mostrata particolarmente confusa e ambigua in merito ai sentimenti provati per i due ragazzi, e nel frattempo Alfonso si è avvicinato ad un’altra concorrente, Mariavittoria Minghetti, a sua volta legata a Tommaso Franchi.

L’ormai ex gieffina napoletana non avrebbe preso affatto bene l’eliminazione. Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, infatti, Federica sarebbe “furiosa” perché non si aspettava di uscire. “Federica è furiosa! Ha chiamato la sua migliore amica e ha confessato che non si aspettava proprio di uscire. Quello che le dà più fastidio? Il fatto che, dopo tutta questa esperienza, Alfonso D’Apice ora stia lì grazie a lei, mentre lei è fuori. Una delusione totale”.