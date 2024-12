Quella andata in onda il 9 dicembre è stata una puntatan del Grande Fratello decisamente pesante per Helena Prestes, e le cose non sono andate bene neanche nelle ore successive, visto che nella giornata di ieri ha vissuto diversi momenti di sconforto, trovando poi consolazione tra le braccia di Javier Martinez. La modella brasiliana, infatti, ha trascorso grand parte della giornata in compagnia del pallavolista argentino, e durante la notte si è anche lasciata andare ad una confessione. Helena si è dichiarata a Javier, confessandogli i suoi sentimenti, e gli ha spiegato che prova qualcosa, e che se non è ricambiata dovrà necessariamente allontanarsi perché non riesce a vederlo solo come un amico.

In piena notte Mariavittoria Minghetti si è avvicinata a Javier e gli ha chiesto di che cosa avesse parlato con Helena. Il pallavolista ha confidato all’amica che la modella si è esposta, ma che lui ha subito messo un freno, dicendo di non provare altro che amicizia.

“Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto”.