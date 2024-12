Chi si aspettava che potesse replicare il successo di Perla Vatiero, ex volto di Temptation Island migrata in direzione Grande Fratello, dove è riuscita a conquistare la vittoria, si sbagliava di grosso. Federica Petagna non è riuscita ad emulare le gesta dell’influencer originaria di Angri e non è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante la 17esima puntata, andata in onda lunedì 9 dicembre, la ventenne estetista napoletana è stata infatti eliminata, ottenendo un “misero” 9% al televoto.

Dunque, questa volta il triangolo targato Temptation Island non ha pagato i dividendi sperati dagli autori del GF. Dopo Federica, infatti, ad entrare nella Casa sono stati il suo ex Alfonso D’Apice e il nuovo flirt Stefano Tediosi. Il loro ingresso doveva servire, almeno nelle intensioni, a ricreare le dinamiche della passata edizione, con protagonisti Mirko Brunetti, la sua ex Perla e la sua nuova fiamma Greta Rossetti. La Petagna, forse più per immaturità che per strategia, si è mostrata particolarmente confusa e ambigua in merito ai sentimenti provati per i due ragazzi, e nel frattempo Alfonso si è avvicinato ad un’altra concorrente, Mariavittoria Minghetti, a sua volta legata a Tommaso Franchi.

Federica ha dovuto dunque dire addio alla Casa più spiata d’Italia. Ma cosa ha fatto una volta uscita? Stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, l’ormai ex gieffina, una volta ripreso possesso del suo smartphone, avrebbe contattato su Instagram Erica Migliano, ex di Stefano Tediosi, dandole della bugiarda. Lo scorso novembre, in un’intervista rilasciata a Fanpage, la ragazza aveva rivelato che la storia con l’ex tentatore sarebbe giunta al capolinea quando lui ha deciso di partecipare a Temptation Island.

Le parole di Erica Migliano

“Stefano e io viviamo nello stesso paese. Lo conobbi nel 2021 e fin dal primo incontrò mi raccontò una bugia. Solo quando la frequentazione era ormai avviata e c’erano già in ballo dei sentimenti, mi disse che era fidanzato. Gli chiesi di scegliere e lui, sostenendo di essere innamorato di me, decise di lasciare la sua ragazza. Ma non lo fece subito. Si prese del tempo e impiegò 4 mesi a lasciarla, raccontandomi che questa ragazza aveva dei problemi e che lui era il suo unico pilastro. Ma anche dopo averla lasciata, la nostra storia è rimasta instabile. Stefano continuava a fare avanti e indietro tra me e lei con la scusa che la sua ex non avesse altri punti di riferimento oltre a lui.

Se decisi di continuare a vivere in quella situazione ambigua? Più o meno. Stefano mi parlava di futuro, decise perfino di acquistare una casa con giardino perché sapeva che desideravo averne uno. Fino a un anno fa, quando le cose diventarono più difficili perché la ex continuava a non accettare la nostra relazione e io decisi di mollare tutto e trasferirmi per qualche mese in Spagna”.