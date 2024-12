Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa ieri, lunedì 9 dicembre, Alfonso Signorini è tornato a parlare del triangolo formato da Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. L’ex velina si è infuriata con la modella brasiliana perché ha scelto di portare in Tugurio Lorenzo, allontanandolo nuovamente da lei, che invece è rimasta nella Casa. Durante la diretta, il conduttore ha consentito ai tre concorrenti di confrontarsi.

In diretta, Shaila ha ribadito di non poter accettare la scelta di Helena che l'ha separata per l'ennesima volta da Lorenzo. Quest’ultimo, dal canto suo, ha dichiarato di avere trovato inutile il tempo trascorso con la Prestes in tugurio perché non c'è stato modo di chiarire, ma tutto si è risolto in una lite. Quando Helena li ha raggiunti, si è rivolta innanzitutto a Shaila: “Tu la devi smettere di dire che sono una vipera e che sono falsa”. Poi ha assicurato di avere cambiato idea su Lorenzo “perché è difficile parlare con lui”. E ancora: “Non troviamo un punto d'incontro. In lui vedevo un amico. Ho fatto i suoi stessi sbagli e volevo stare al suo fianco come amica. Ma lui dice di essere deluso”. Spolverato ha confermato: “Non mi vuole bene, non ha neanche ammesso di essere gelosa di Shaila. Io non costruisco un'amicizia così. Se avesse ammesso di avermi provocato perché era infastidita sarebbe stato diverso. Se voglio bene a Helena? Sicuramente non le voglio male. Sono ferito”.

Tuttavia, Alfonso Signorini non ha fatto alcun cenno circa le parole e il tono minaccioso utilizzato da Spolverato nei confronti di Helena durante un faccia a faccia avvenuto prima della puntata. “Non mi abbracciare più, stai attenta, stai attenta a chi tocchi. Non voglio essere toccato da te. Io sono Lorenzo, sai benissimo chi sono e non mi toccare. Che ti sia chiaro…”. La regia, terrorizzata dalla piega che poteva prendere la conversazione, l’ha censurata cambiando prontamente inquadratura.