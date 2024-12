Nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 9 dicembre, Shaila Gatta ha ricevuto la visita di sua mamma Luisa, la quale ha messo in guardia la figlia da Lorenzo Spolverato, il modello milanese con il quale l'ex velina ha una tormentata relazione.

"Amore mio, il mondo è fuori, qui è un gioco. Tutti stanno giocando tranne te. Se anche Lorenzo sta giocando? Certo! E' un giocatore accanito proprio, gioca benissimo. Non stanno qui per fare Uomini e Donne, stanno facendo il loro percorso, e Lorenzo lo sta facendo benissimo".

Prima di congedarsi dalla figlia, mamma Luisa le avrebbe confidato di non fidarsi di Lorenzo perché "Non è una brava persona, è gay. Lo dicono tutti". Shaila ha deciso di non prestare minimamente ascolto alle parole di sua madre, e ha scelto di proseguire la sua storia con Spolverato. Quest'ultimo, durante un confronto con Jessica Morlacchi, si è detto pronto a dimostrare alla mamma della Gatta l'amore che prova per la figlia.

"Se mi dicono che sono un ottimo giocatore cosa dico, no? Sarei incoerente. Io lo intendo come sai stare qui, sai che c'è la puntata lunedì, sai che molte cose vengono dette per la puntata, sei consapevole di molte cose. Prima o poi la maschera cade. [...] Shaila è stata lontana degli anni, si è persa la mamma, io la capisco bene, poi può essere che abbia visto la litigata con Helena... Il mio obiettivo fuori da qui è costruire un po' il tutto e far ricredere la mamma, dire 'io sono qui e amo sua figlia'".