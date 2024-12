Ieri sarebbero dovuto arrivare novità in merito al destino di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Si è infatti svolta una riunione d’urgenza convocata dal direttore dell’intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, ed invece al momento non è ancora chiara quale sarà la decisione della Rai in merito al futuro dello stilista dalla giuria del dacing show di Milly Carlucci. Dal canto suo, la conduttrice ha spiegato che l’azienda ha codici e regole di comportamento particolarmente rigide, ma si augura che Mariotto possa chiarire la sua posizione. Il summit di ieri si è concluso con un nulla di fatto, e adesso sarebbero in corso delle consultazioni tra lo stesso Guillermo e la Rai.

L’agenzia Adnkronos ha rivelato che il caso di Mariotto non è ancora stato risolto: “Proseguono le ‘consultazioni’ e gli incontri tra Guillermo Mariotto e la Rai. Ancora nessuna conferma sulla presenza, sabato prossimo su Rai 1, dello stilista e giurato di Ballando con le Stelle. E’ quanto apprende l’Adnkronos sul ‘caso’ relativo alla trasmissione condotta da Milly Carlucci. Nell’ultima puntata, andata in onda il 30 novembre, Mariotto ha lasciato il programma allontanandosi prima dell’esibizione di Luca Barbareschi. La ‘fuga’, come ha spiegato Mariotto più volte, è stata determinata da un’emergenza di lavoro”.

Milly Carlucci, il destino di Mariotto e i due ballerini per una notte

“Se ci sarà o meno in giuria? Allora lo scoprirete sabato perché la verità è che lo scoprirò sabato anche io, quindi, vivremo insieme questa suspence però vi voglio dire che c’è Fabio Fognini come ballerino per una notte e secondo ballerino per una notte Francesca Chillemi che però non sarà da sola”.