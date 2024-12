Quest’anno Raimondo Todaro ha lasciato la cattedra di Amici dopo tre edizioni, ma ieri, durante l’ultima registrazione della puntata del talent che andrà in onda domenica 15 dicembre, il coreografo è tornato in studio. L’ex prof è stato chiamato come giudice di ballo, e dopo le esibizioni ha criticato Alessia: “Ha detto che non è allo stesso livello di quelli che fanno i balli di coppia o i passi a due. Lui ha preferito Francesca”. Proprio per le parole spese sull’allieva, è scoppiata una lite tra Todaro e Alessandra Celentano.

Registrazione Amici, le anticipazioni di SuperGuidaTv

“Chiara balla sulle punte una coreografia neoclassica. Emanuel Lo le dà 5 perché non ci crede. La Celentano le dà 9. Secondo Todaro ha delle cose che non si possono né insegnare o imparare. Sono innate. Sembra però non essere consapevole delle sue doti tecniche. Chiara dice che nella vita è così e ancor di più nella danza. – si legge su SuperGuidaTv –. Daniele balla un passo a due con Michele sulle note di Lacrime di Andrea Settembre. Todaro lo vede già al Serale, per lui potrebbe andarci domani. Forse tra i professionisti sparirebbe, ma lavorerà su questa cosa da qui ai prossimi mesi.

Alessia e Francesca. Alessia balla sulle note di Mi gente. Francesca balla sulle note di Stand by me. Su Alessia si apre una discussione tra Raimondo e la Celentano. La ragazza danza un assolo di latino e per far vedere che sa fare anche i passi a due balla poi una coreografia di latino contaminato in coppia con Umberto. Se Alessia è stata criticata da Todaro, Francesca, invece, ha ricevuto un sacco di complimenti. Per Todaro lei è precisa e potente.

Alessio balla Yeah! Durante la coreografia è arrivato anche Daniele per mettergli una giacca. Da quel momento è partita un’altra canzone. Gli viene detto che emana tantissima energia e belle vybes ma deve essere un po’ più pulito nel movimento.

Liti in puntata? Quella tra la Celentano e Todaro per via di Alessia. Poi quella tra la Pettinelli e Rudy Zerbi per i commenti su TrigNo. Quella tra Lorella e la Pettinelli per Luk3 a cui la Pettinelli da 4.5 mentre la Cuccarini sottolinea che il cantante è migliorato molto nell’aprire la voce grazie al lavoro con i coach”.