Dopo l’annuncio della rottura e il successivo riavvicinamento, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sarebbero nuovamente allontanati.

Nelle passate settimane si era parlato di un presunto riavvicinamento tra la coppia nata durante la passata edizione di Uomini e Donne, tant’è che la stessa ex corteggiatrice partenopea aveva dichiarato di sentirsi quotidianamente con l’ex tronista. Tuttavia, stando ad alcune segnalazioni, i due sembrerebbero essere nuovamente ai ferri corti.

Un follower di Deianira Marzano le ha chiesto se Brando e Raffaella fossero tornati insieme, e l’esperta di gossip ha risposto: “No, e da un momento all’altro, tra l’altro. Per ora non stanno insieme. Lui ha dovuto accettare questa situazione e sta facendo di tutto per sistemare le cose”.

Le parole di Raffaella Scuotto

“Le mie dinamiche personali riguardanti la mia relazione sono mie, io ho la coscienza apposto. Io e Brando ci sentiamo, l’ho supportato quando è stato male, e stiamo cercando di capire la situazione, che è molto delicata già da prima che io scrivessi il comunicato. Non vogliamo prendere le cose alla leggera, potrei essere furba e parlare subito della mia situazione mettendo a tacere tutte le dicerie, ne sono state dette di ogni. Sono passata io per la carnefice, ma non c’è né una vittima né un carnefice, ci sono due persone che hanno litigato […] Io so tutto però resto zitta, non ho bisogno né di infangare o mettere in cattiva luce”.