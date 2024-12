Ieri, mercoledì 11 dicembre, si sono svolte le registrazioni di una nuova puntata di Uomini e Donne. Tra le anticipazioni riportate da IsaeChia.it c’è da segnalare l’arrivo in studio di un ex concorrente del Grande Fratello Vip nel parterre dei corteggiatori di Francesca Sorrentino. Stiamo parlando di Gianluca Costantino, ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, che fuori dalle mura della Casa ha avuto anche un flirt con una delle gieffine di quell’edizione, Soleil Sorge.

“Dopo la cocente delusione per i mancati auguri da parte di Paolo e Francesco nel giorno del suo compleanno, la Sorrentino è rimasta senza corteggiatori. Stando alle anticipazioni, Paolo non si è presentato, mentre Francesco non ha risposto alle chiamate della produzione – si legge su IsaeChia.it -. In studio ha poi spiegato che per problemi di salute ogni tanto vuole rimanere da solo. Una situazione scomoda per la Sorrentino, tant’è che in molti hanno pensato che avrebbe lasciato il trono. Per ora niente di tutto questo, Francesca ha infatti chiesto di far scendere altri corteggiatori. Fra questi, appunto, l’ex Vippone. Come proseguirà la loro conoscenza? Non ci resta che scoprirlo sintonizzandoci su Canale 5 o sul nostro blog per leggere le prossime anticipazioni!”.

Gianluca Costantino, le sue parole su Soleil Sorge

“Come dimenticare di Sole, è stato un rapporto di amicizia, complicità, chimica, divertimento… Ci siamo divertiti fin dal primo momento e peccato, perché potevamo continuare a scoprire insieme cosa sarebbe successo. Farò il tifo per lei da fuori cercando di darle affetto e speriamo di rivederla il più tardi possibile per continuare a conoscerci ed avere questo grande rapporto che stava nascendo e che purtroppo è stato interrotto”.