A Pomeriggio 5, Stefania Orlando, chiamata a commentare il Grande Fratello, non è mai stata tenera con Beatrice Luzzi, criticandone alcuni interventi fatti dall’opinionista durante le puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nella puntata del programma di Myrta Merlino andata in onda il 10 dicembre, Stefania Orlando è tornata a bacchettare Beatrice Luzzi: “Un po’ maestrina. Non sono d’accordo sulle critiche che ha fatto alla mamma di Shaila. Lei è andata a gamba tesa sulla madre di Shaila, che non ha fatto altro che fare la mamma. Questa donna ha visto la figlia in difficoltà, è andata lì e ha fatto la mamma. Non ci trovo proprio nulla di male, anzi, io le avrei dato una lode a questa madre e invece è stata bacchettata in diretta. Questa signora. è quella che meglio conosce la figlia e aveva tutto il diritto di dire la sua”.

Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Beatrice Luzzi ha risposto a Stefania Orlando, tirandole una frecciatina: “Dice che ho fatto la maestrina con la madre di Shaila? Vabbè rispetto a quello che dice di me di solito mi è andata più che bene. E chissà perché è così buona con me proprio in questo periodo...”.

Appare chiaro che l’opinionista si riferisce al fatto che lunedì 16 dicembre, Stefania Orlando, insieme a Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi, tornerà al Grande Fratello come concorrente, e si troverà ad essere giudicata proprio dall’attrice.