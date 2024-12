Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani, potrebbe presto entrare nella Casa del Grande Fratello, Dopo settimane di silenzio, l’uomo ha iniziato a manifestare – timidamente – il suo fastidio nei confronti dell’atteggiamento che Jessica Morlacchi sta tenendo nei confronti dell’attore toscano.

La cantante ormai non fa assolutamente nulla per nascondere la sua cotta nei confronti del coinquilino, e sebbene sia perfettamente consapevole della relazione tra Luca e Alessandro (stanno insieme da otto anni), alcuni giorni fa ha raccontato a Le Non è la Rai di essere rimasta deluso dal fatto che Calvani non avesse approfittato di un angolo cieco della Casa per darle un bacio. Franchino ha allora deciso di rompere il silenzio (pur senza esporsi in prima persona), mettendo un like ad un commento pubblicato sulla sua pagina Instagram e indirizzato proprio alla Morlacchi. “Questa Jessica non ha un minimo di rispetto nei tuoi confronti ed è veramente brutto perché non si parla di solidarietà ma di rispetto e tu lo meriti. Luca si sta facendo mangiare la testa dalle persone sbagliate perché il GF manovra le cose ma noi fan vediamo come stanno realmente”.

A questo punto, se le attenzioni di Jessica nei confronti di Luca dovessero reiterarsi nel tempo, è ipotizzabile che il compagno dell’attore decida di entrare nella Casa per affrontare l’ex cantante dei Gazosa.