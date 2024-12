Dopo nove edizioni, rispettivamente con Amadeus e Carlo Conti alla conduzione, lo scorso mese la Rai ha annunciato che questa volta lo show del 31 dicembre, L’anno che verrà, è stato affidato a Marco Liorni.

“Dopo il grande successo di Crotone, quest’anno ad ospitare la trasmissione ‘L’anno che verrà’, ricca di ospiti musicali e momenti di spettacolo, sarà il rinomato lungomare di Reggio di Calabria - si legge nella nota stampa -. La conduzione sarà affidata a Marco Liorni. L’evento, realizzato da Rai in partnership con la Regione Calabria, in virtu’ di un accordo con Rai Com, rappresenta uno dei tanti momenti di valorizzazione dell’intero territorio regionale, e si inserisce nel percorso avviato per promuovere in Italia e nel mondo, tutti gli aspetti naturalistici e culturali della Regione anche in altre trasmissioni Rai”.

L'anno che verrà, chi sarà presente allo show di Rai 1

La C News, testata giornalistica calabrese, ha confermato l’indiscrezione lanciata da Dagospia circa la presenza sul palco de I Ricchi e Poveri, Paolo Belli e Nino Frassica: “Saranno i Ricchi e Poveri a scandire il conto alla rovescia che porterà il pubblico di Rai 1 verso il nuovo anno in diretta da Reggio Calabria. Lo storico gruppo, che sta vivendo una vera e propria rinascita musicale, farà parte del cast dello show di Capodanno condotto da Marco Liorni dalla città dello Stretto. Il nome dei Ricchi e Poveri si va ad aggiungere a quelli ormai certi di Nino Frassica e Paolo Belli”.

City Now ha invece ha aggiunto la presenza di Cristiano Malgioglio ed ha anche svelato che potrebbero esserci anche Paola e Chiara, Annalisa e Gigi D’Alessio: “Archiviato così il ‘caso aiuola’, i vertici Rai procedono alla chiusura degli accordi con gli artisti per presentare la migliore scaletta possibile. Certi finora pochi nomi, tra cui Nino Frassica e Paolo Belli. In forse il duo Paola e Chiara. Scendono invece le quotazioni per Gigi D’Alessio, Annalisa e qualche altro big legato a Sanremo. Tra gli artisti che dovrebbero salire sul palco di piazza Indipendenza, tra i nomi confermati, si aggiunge quello di Cristiano Malgioglio”.