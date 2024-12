Cresce l’attesa per la semifinale di Ballando con le Stelle, durante la quale si conoscerà il destino di Guillermo Mariotto. Nel frattempo, in queste ore sta andando in onda sulla Rai lo spot del dancing show, dove si assiste al momento in cui il giurato lascia la sua postazione e si sente Milly Carlucci che esclama: “Non c’è Mariotto!”. Secondo Fanpage.it, proprio questo spot potrebbe essere un indizio che porta all’uscita definitiva del noto stilista dal programma.

Il noto portale ha anche fatto sapere che Marcello Ciannamea ha chiesto una riunione urgente per decidere le sorti di Mariotto a Ballando con le Stelle: “Il direttore dell‘intrattenimento Prime Time, Ciannamea, avrebbe convocato una riunione d’urgenza con la conduttrice di Ballando con le stelle Milly Carlucci per parlare del destino di Guillermo Mariotto. C’è suspense e la decisione potrebbe arrivare nella giornata di giovedì 12 dicembre oppure direttamente sabato in diretta nel programma di Rai1, come annunciato dalla conduttrice”.

Sul Corriere della Sera, Milly Carlucci ha sottolineato: “Quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai1, non la mia festa di compleanno. E questo è chiaro. Adesso parleremo con la Rai per capire come muoversi. Perché l’azienda ha delle regole ben precise da seguire. Al momento non ho ancora sentito Guillermo, certamente dovrà dare delle spiegazioni e mi auguro che chiarisca tutto quello che è successo. Ovviamente c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato”.

In un nuovo video, la Carlucci ha poi annunciato chi saranno i due “ballerini per una notte”.