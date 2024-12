Ieri sera sono stati riscontrati alcuni problemi tecnici e, intorno alle 22, è saltata la diretta del Grande Fratello sia su Mediaset Extra che sulle due regie del sito ufficiale. Per più di un’ora il live è stato interrotto e la regia ha trasmesso vecchie immagini del reality show.

L’assenza del live ha scatenato la fantasia dei telespettatori, che sui social si sono lasciati andare ad ipotesi e teorema anche piuttosto bizzarri. C’è chi ha parlato di comunicazioni tra gli autori e concorrenti, chi di un errore della regia o di una lite degenerata tra inquilini, chi ancora ha fatto sapere che a Roma c’era maltempo e che quindi potevano essere stati riscontrati dei problemi tecnici. Ed in effetti, pochi istanti prima che si interrompesse la diretta, mentre Tommaso Franchi ballava in salone si è vista una luce della stanza che ha iniziato a lampeggiare.

Intanto, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha rivelato che una sua fonte gli avrebbe fatto sapere che il live sarebbe stato messo in pausa per un gesto non consono: “Fonti attendibili fanno sapere che in casa qualcuno avrebbe 'fatto' un gesto poco consono alla situazione. E sarebbe arrivata da lì la decisione di sospendere la live e richiamarli tutti all’attenzione!”.