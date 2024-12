Due attori di successo, Kerem Bursin e Gupse Özay, saranno i protagonisti della nuova serie che andrà in onda su Disney Plus. I due attori, affermatisi sia nel mondo del cinema che in quello televisivo, condivideranno i ruoli principali in un nuovo progetto: la serie tv Platonic Love.

L'incontro tra Gupse Özay, nota soprattutto per le sue interpretazioni nella commedia, e Kerem Bürsin, volto ricercato del cinema, ha già suscitato grande curiosità. Dopo essersi preso una breve pausa dai progetti nazionali, Disney Plus sta facendo un forte ritorno nel settore con la serie Platonic Love. Questa produzione, che sarà composta da otto episodi, è molto attesa dagli appassionati di serie tv locali.

Il produttore della serie è Muzaffer Yıldırım, che ha già lavorato con Gupse Özay in progetti come Lohusa e The Battle of Eltilerin.

Gupse Özay e Kerem Bürsin due fratelli nella serie tv

Gupse Özay e Kerem Bürsin interpreteranno due fratelli nella serie. Sviluppi a sorpresa e momenti divertenti tra questi personaggi faranno sì che la serie sia attesa con impazienza dal pubblico.

Platonic Love, la cui data di pubblicazione è prevista per marzo, attira grande attenzione sui social media e sulle piattaforme digitali. Le fan italiane sono già impazzite. Tutte attendono con ansia la messa in onda della serie. Al momento non si hanno informazioni sulla trama, si sa solo che sarà una comedy.

Dopo il successo sulla piattaforma Amazon Prime del film di Kerem ovvero Blue Cave, si pronostica un ennesimo trionfo per questa serie Disney Plus. Kerem è rimasto nei cuori di tutte le sue fan dopo il fenomeno Love is in the air andato in onda su Canale 5.