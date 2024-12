Lo scorso lunedì, durante la diciassettesima puntata del Grande Fratello, sono finiti in Nomination cinque concorrenti: Helena Prestes, Stefano Tediosi, Shaila Gatta, le Non è la Rai (Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi) e Tommaso Franchi. Questa sera, in occasione del diciottesimo appuntamento stagionale con il reality show condotto da Alfonso Signorini, l’inquilino meno votato dovrà abbandonare la Casa.

Dopo l’eliminazione di Federica Petagna, il Grande Fratello si prepara a dire addio ad un altro concorrente. Nella puntata che andrà in onda questa sera l’esito di un nuovo televoto eliminatorio decreterà chi sarà il prossimo gieffino ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Nel corso della puntata di oggi, lunedì 16 dicembre, varcheranno la porta rossa Stefania Orlando e Eva Grimaldi, e tra le mura del loft, dopo gli ingressi di Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Le Monsè, Bernardo Cherubini ed Emanuele Fiori, si inizia a stare un po’ stretti.

Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento, Helena Prestes è la super-favorita con il 47% delle preferenze del pubblico. Staccati Shaila Gatta (al 17%) e Tommaso Franchi (al 15%). Rischiano Stefano Tediosi (dato al 13%) e le Non è La Rai, che chiudono al 7%, e che a meno di clamorosi colpi di scena sono destinate all’eliminazione.