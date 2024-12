Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno camminato affinché Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato potessero correre. Ebbene sì, perché la tormentata relazione tra l’ex velina e il modello milanese all’interno della Casa del Grande Fratello, sta assumendo sempre di più le connotazioni di quella tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico romano durante la settima edizione del Gf Vip. Crisi, litigate, rotture e ritorni di fiamma si susseguono alla velocità della luce in un’altalena di emozioni che riporta i telespettatori con la mente a quanto accadevatra gli ormai ex Donnalisi. Dopo le parole di Lorenzo, che ha detto che la storia con Shaila lo “limita”, la ballerina partenopea ha deciso di mettere un punto (definitivo?) alla storia con Spolverato perché stanca dei continui tira e molla.

Nuova rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tira (di nuovo) aria di crisi: durante un confronto, l'ex velina ha espresso i suoi dubbi sulla relazione che sta vivendo con il modello milanese. Lorenzo, tuttavia, si è sentito attaccato dalle parole della gieffina napoletana, e si è messo sulla difensiva ribadendo che anche lui sta vivendo dei momenti di difficoltà, e che Shaila non è presente come vorrebbe. Questo ennesimo confronto ha portato nuove tensioni tra Shaila e Lorenzo, tanto che i due concorrenti si sono nuovamente allontanati. "Ogni giorno ne succede una, dormo male, non voglio stare con lei nel letto, adesso", ha confidato Spolverato a Giglio. “Oggi, ad esempio, mi ha detto che ci è rimasta male perché si aspettava che dopo che aveva parlato con Luca l'abbracciassi e la baciassi. Se lo aspettava perché sono il suo compagno. Forse non siamo pronti”, ha poi concluso.

Anche Shaila, che si è sfogata con Maria Vittoria Minghetti, sembra giungere alla stessa conclusione. L'ex velina, infatti, ha ammesso di essere stanca dei continui tira e molla con Lorenzo, e che probabilmente è arrivato il momento di chiudere la storia con lui.

"Io mi ritiro, non ce la faccio a combattere. Mi ritrovo ad aspettare qualcuno che non vuole mettere il suo ego da parte”, ha detto delusa Shaila, aggiungendo che Lorenzo ha continuato a mostrarle risentimento anche dopo che lei gli aveva chiesto scusa. "Forse non sono la persona giusta per lui. Non siamo fatti per stare insieme”, ha concluso.