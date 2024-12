In queste ultime 72 ore, all’interno della Casa del Grande Fratello, non si è fatto altro che parlare delle gravi accuse che Zeudi Di Palma ha fatto nei confronti di Emanuele Fiori. Nella notte tra venerdì e sabato, l’ex Miss Italia è scoppiata a piangere, e Jessica Morlacchi ha rivelato: “Ha detto che Lele l’ha toccata sotto le coperte”. Da quel momento, gli inquilini hanno parlato di quanto accaduto, e Javier Martinez si è schiarato con Emanuele: “Lei l’ha fatto passare come un maniaco. Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. Emanuele è un bravissimo ragazzo e non va bene che venga dipinto in quella maniera”. Shaila Gatta, invece, ha ipotizzato che Zeudi abbia strumentalizzato il tema delle molestie per una questione di visibilità: “Io ho subito davvero violazioni del corpo e so bene che cosa tremenda è. Spero proprio che lei non stia strumentalizzando una cosa così delicata. Ma poi ha usato delle parole molto forti”.

Per il momento, l’unica che si è schierata apertamente dalla parte della Di Palma è stata Helena Prestes: “Non possiamo giudicarla per la sua reazione, in certi casi ognuno reagisce a modo suo. Se lei è esplosa qualcosa c’è. Poi aveva dieci persone attorno che la giudicavano, Shaila che continuava a chiedere cosa fosse successo”.

Intanto, ieri pomeriggio Zeudi si è sfogata con Mariavittoria Minghetti, confidandole che secondo lei i maschi della Casa la nomineranno in massa: “Ho questa sensazione che mi nomineranno tanti maschi per quello che è successo. Ma non è importante…loro hanno questa concezione che io lo sto facendo passare come un mostro (Emanuele, ndr). Si devono coprire a vicenda. Ma va bene così. Tanto mi fanno schifo tutti. Soprattutto dopo questa cosa che è successa. Ti è stato detto di non parlarne? Sì, ma infatti basta”.