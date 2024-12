Nel corso dell’intervista che ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano, Teo Mammucari ha confessato di aver senza dubbio sofferto la superiorità di ruolo di Francesca Fagnani durante l’ospitata a Belve, ma ha anche detto che pretende le scuse da parte della giornalista. “Quel vaffa? L’ho detto mentre entravo in camerino - ha sottolineato Teo Mammucari -, ma a una persona che era con me, mio fratello, mi ha rassicurato dicendo che non era successo nulla di grave e io ho esclamato ‘ma vaffa’”.

E ancora: “Se ho gestito male l’intervista? Sì, ho sbagliato su tutto, però su quel vaffa montato come se fosse stato rivolto a lei, mentre stava ancora parlando col pubblico, Fagnani mi deve chiedere scusa. Ha incattivito ulteriormente le persone facendomi passare per quello che l’ha presa a parolacce. Anche perché non serviva, aveva già fatto una bella figura, quella di una donna forte alle prese con un uomo impaurito, perché tagliare e montare quel vaffa in maniera scorretta?”.

Ovviamente, non si è fatta attendere la risposta di Francesca Fagnani, sempre sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. Proprio al termine dell’intervista, si legge infatti una precisazione fatta da Selvaggia Lucarelli: “Ho sentito la versione di Francesca Fagnani che ribadisce di non aver in alcun modo alterato quanto andato in onda nella puntata”.