Lutto a Uomini e Donne. Triestecaffè.it ha infatti annunciato la scomparsa di Ennio Zingarelli, 86 anni, ex volto del dating show di Maria De Filippi, nonché storico ex compagno di Gemma Galgani, senza dubbio la dama del parterre Over più nota al pubblico del seguitissimo programma di Canale 5.

Appresa la notizia, Gemma ha pubblicato una storia su Instagram con sfondo nero, l’emoji di un cuore spezzato e la canzone “Sei nell’anima” di Gianni Morandi. Quella tra la Galgani e Zingarelli è stata una vera storia d’amore, tanto che la dama per un periodo aveva anche lasciato Uomini e Donne per iniziare una vita con lui.

I funerali di Ennio Zingarelli si terranno martedì 17 dicembre alle ore 15.30 presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine.