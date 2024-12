Stando alle ultime indiscrezioni, uno dei tronisti di Uomini e Donne potrebbe essere vicino alla scelta.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha rivelato che le prossime registrazioni del dating show di Maria De Filippi, in programma domani, martedì 17 e dopodomani, mercoledì 18 dicembre, saranno più brevi del previsto. Un dettaglio che, unito all'emoticon utilizzata da Pugnaloni, ha lasciato intendere che uno dei tronisti potrebbe fare la sua scelta.

Tante le ipotesi che si stanno facendo in queste ore. Per la maggior parte dei telespettatori, la tronista che sarebbe pronta a scegliere sarebbe Martina De Ioannon. Un altro papabile nome è quello di Michele Longobardi, che si divide tra due corteggiatrici, anche se appare evidente la sua propensione verso Amal. Tutti, invece, hanno escluso che a scegliere possa essere Francesca Sorrentino, il cui percorso ha subito un'evidente battuta d'arresto. L'ex volto di Temptation Island, infatti, è rimasta senza corteggiatori, e nell'ultima registrazione aveva chiesto alla redazione che scendessero per lei nuovi pretendenti.

Tuttavia, è al contempo ipotizzabile che la brevità delle registrazioni dipenda esclusivamente dall'imminente pausa natalizia. Quel che è certo è che intorno al trono di Martina l'hype sia alle stelle, e a questo punto non ci resta che attendere la sua scelta: la tronista romana lascerà il programma con Ciro Solimeno o con Gianmarco Steri?