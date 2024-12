Alcune frasi pubblicate da Fedez tra le sue Instagram stories poco prima delle sei di questa mattina non sono passate inosservate. Tutte riguardano una “musa ispiratrice” alla quale il rapper spiega di voler cantare e di imparare ad amare. “E mi viene da piangere, voglio imparare ad amare. Ma ho esaurito tutte le mie lacrime”. Una frase che è stata seguita da una seconda: “A volte ti fotografavo di nascosto perché avevo troppa paura di non poter rivivere più quei momenti insieme. Ora me le tengo strette queste foto”.

Fedez in questo momento si trova in vacanza a Montecarlo insieme ad alcuni suoi amici e nelle prime ore di lunedì, 16 dicembre, ha voluto condividere su Instagram alcune frasi che fanno pensare all'uscita di una nuova canzone. Non si conosce ancora la data della pubblicazione, ma è possibile immaginare su cosa verterà il nuovo brano: l'amore. In una prima storia scrive di “aver cantato una canzone a un altro cuore” e di “voler imparare ad amare, anche se ha esaurito tutte le lacrime”. Parole alle quali ne seguono altre: il rapper milanese spiega di “costudire delle foto per rivivere dei momenti passati insieme”.

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni

Dopo aver letto quelli che sembrano dei versi di una canzone, la domanda sorge spontanea: saranno dedicati a Chiara Ferragni? Per il momento, non c'è una risposta certa, visto che dall’imprenditrice digitale non è arrivato alcun commento al riguardo. Dopo il “Pandoro gate”, il rapporto tra Fedez e Chiara si è incrinato fino ad arrivare alla separazione ufficiale. Come hanno confermato i loro avvocati, sono state avviate le pratiche e gli ormai ex Ferragnez si sono accordati sulla gestione dei figli, con Fedez che si è offerto di coprire interamente le loro spese scolastiche, sanitarie e sportive. La Ferragni sembra aver voltato completamente pagina, iniziando a frequentare l'imprenditore Giovanni Tronchetti Povera. Stessa cosa vale per Fedez, che nel corso dell'ultima estate ha frequentato ragazze diverse.