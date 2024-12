Nei giorni scorsi, al Grande Fratello, Helena Prestes si è dichiarata a Javier Martinez. Tuttavia, il pallavolista argentino ha detto chiaramente che lui è interessato esclusivamente ad un’amicizia: “Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto”.

Nei giorni successivi è emersa la vera ragione per la quale Javier ha deciso di porre un freno ad una possibile frequentazione con Helena. Confidandosi con Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, Martinez ha ammesso di essere interessato a Chiara Cainelli, una delle ultime arrivate nella Casa, alla quale nelle ultime ore si è molto avvicinata: “Mi dispiace (per Helena, ndr), ma a me piace Chiara”, ha rivelato il pallavolista argentino, che dunque proverà ad approfondire la conoscenza con la nuova coinquilina.

Com’era lecito aspettarsi, la Prestes non l’ha presa benissimo e ha fatto presente a Javier di aver provato una sorta di gelosia: “E’ difficile da spiegare […] E’ una gelosia e io voglio sentire questa cosa, senza rovinare quello che abbiamo. Lei (Chiara, ndr) non c’entra niente”.

Helena, che si trova in Nomination, ha palesato la sua paura di uscire e, durante uno sfogo, si è detta delusa per certi atteggiamenti di Javier: “Io potrei essere eliminata domani e lui non sta passando del tempo con me. Deve fare quello che sente, però sta sempre con Chiara. Da un amico speravo altro, magari che mi stesse più vicino, visto che potrei uscire davvero. Io al posto suo avrei fatto diversamente e su questo sono molto sicura”.