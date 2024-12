Lorenzo Spolverato ha avuto un crollo emotivo all’interno della Casa del Grande Fratello. Particolarmente turbato per la nuova rottura con Shaila Gatta, il modello milanese si è lasciato andare ad un duro sfogo con Stefano Tediosi, durante il quale non è riuscito a trattenere le lacrime.

“Adesso mi sto impegnando a capire e a trovare una soluzione. Ho bisogno del mio tempo. Da una parte sono arrabbiato con lei perché non mi sta portando rispetto, dall'altra sono arrabbiato con me stesso perché quando mi chiudo così non mi piaccio, non sono me stesso. Mi spengo e mi pento delle cose. Il rispetto per me è alla base”.

Dopo aver ascoltato Spolverato, Stefano gli ha consigliato di riflettere bene sulla relazione con Shaila e lo ha invitato a mettere sul piatto della bilancia sia i pro che i contro della loro storia: "Sei di fronte a una scelta. Dovresti ragionare sui tuoi stati d'animo. Magari è ora di mettere un punto a questa sofferenza". Parole che hanno fatto riflettere Lorenzo, che è scoppiato a piangere e ha confessato di volersi allontanare dalla ballerina napoletana per provare a ritrovarsi e a recuperare le energie: "Può fare la sua vita e io la mia. Quando sarò pronto, ci daremo spiegazioni”.

Anche Shaila, che si è sfogata con Maria Vittoria Minghetti, sembra giungere alla stessa conclusione. L'ex velina, infatti, ha ammesso di essere stanca dei continui tira e molla con Lorenzo, e che probabilmente è arrivato il momento di chiudere la storia con lui. "Io mi ritiro, non ce la faccio a combattere. Mi ritrovo ad aspettare qualcuno che non vuole mettere il suo ego da parte”, ha detto delusa Shaila, aggiungendo che Lorenzo ha continuato a mostrarle risentimento anche dopo che lei gli aveva chiesto scusa. "Forse non sono la persona giusta per lui. Non siamo fatti per stare insieme”, ha concluso.