Questa sera, in occasione della diciottesima puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando varcherà nuovamente la porta rossa per iniziare l'avventura-bis nella Casa più spiata d'Italia. La showgirl aveva infatti preso parte ad una delle edizioni più "iconiche" del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero la quita (nella quale ha trionfato Tommaso Zorzi e sono nate le storie d'amore - che proseguono tutt'oggi - tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga), dove era stata una delle protagoniste assolute.

Stefania Orlando ha l'arduo compito di provare a risollevare le sorti di un'edizione fino ad ora deludente in termini di ascolti (e anche di dinamiche interessanti). Proprio questa mattina, a poche ore dal suo ingresso nella Casa, l'ex vippona ha pubblicato sui social un'immagine di sé appena sveglia, raccontando anche le emozioni in vista del suo imminente ritorno al GF: "Buongiorno, oggi mi sono svegliata molto presto, sono tanto emozionata e preoccupata, confusa e felice! Più tardi, prima che mi tolgano il telefono, farò un video per salutarvi".

Stefania Orlando, le ultime parole prima di entrare nella Casa

Poco dopo, la Orlando ha condiviso un post: "Sono in albergo, tra poco mi toglieranno il telefonino e stasera rientrerò nella casa del Grande Fratello. Alcuni di voi mi hanno detto ‘ma che ci vai a fare? Il tuo GF lo hai già fatto, rischi di rovinare il tuo percorso’. Quel GF, il GF Vip 5, sarà indimenticabile anche per me. Porto dentro ancora tanti ricordi speciali e unici, irripetibili. Niente si può replicare se non al computer ed io sono ‘solo’ un essere umano. Sbaglierò, gioirò, piangerò, canterò, ballerò, sarò quella che sono sempre stata e l’unica che mi riesce essere. Seguitemi e sostenetemi anche se questa scelta non è la vostra. Io ho deciso di vivere una nuova avventura ed ho tutta l’intenzione di divertirmi. Vi voglio bene”.

Oltre a Stefania Orlando, questa sera ci sarà anche l'ingresso di Eva Grimaldi.