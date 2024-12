Nuovo provvedimento disciplinare ad Amici 24. Come già accaduto nelle passate edizioni, anche quest’anno gli allievi del talent show di Maria De Filippi sono stati sanzionati per le mancate pulizia in casetta.

Nel daytime odierno, la produzione ha radunato i ragazzi per dare loro la comunicazione. Gli autori hanno anche mostrato alcune clip nelle quali si vedono tutti gli ambienti della Casetta sporchi e disordinati.

In seguito è scoppiato un vero e proprio putiferio, e a farne le spese è stato Nicolò Filippucci, il principale accusato dai suoi compagni. Il cantautore, visibilmente deluso, ha poi chiesto di parlare con la sua insegnante Anna Pettinelli.