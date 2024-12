A Ballando con le Stelle, il caso di Guillermo Mariotto ha tenuto banco per due settimane. Il giurato, dopo l’abbandono dello studio che poteva costargli l’estromissione dal dancing show di Rai Uno, si è reso protagonista di un altro scivolone quando lo scorso sabato ha pronunciato una parolaccia durante in un fuori onda: “Che fija de na mign***a”. Contattato da Gabriele Parpiglia, l’assistente del noto stilista ha chiarito: “Quella frase era rivolta a una zanzara dietro le quinte, lì di solito è pieno di zanzare”.

In un’intervista rilasciata a La Stampa in edicola oggi, Milly Carlucci ha spiegato che le parole di Mariotto – per quanto scurrili – vanno contestualizzate, e che a Roma quell’espressione “colorita” si usa in maniera ironica. La conduttrice ha anche aggiunto che Guillermo dovrebbe essere presente in occasione della finale di Ballando con le Stelle in programma sabato 21 dicembre.

Fuori onda di Mariotto, parla Milly Carlucci

“Svelare all’ultimo minuto della presenza di Mariotto non è stato fatto per calcolo. Guillermo sta attraversando un momento buio: per delicatezza e rispetto non voglio scendere nel merito. Abbiamo parlato a lungo con lui durante la settimana ma davvero fino all’ultimo non sapevamo come sarebbe finita. Non me la sentivo di dire “Mariotto torna” e poi, una volta in onda, fare la parte della persona sorpresa qualora le cose fossero andate diversamente.

Avevamo una serie di piani B perché gli scenari possibili potevano essere tanti. Per questa ragione ho preferito posticipare il ritorno di Mariotto dopo la sfida a sorpresa con i parenti: quella prova era all’insegna dei sentimenti e non volevo correre il rischio che venisse adombrata da altro. Non abbiamo aspettato per creare un teaser a beneficio degli ascolti, ma per tutelare il racconto.

L’audio in realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. Qui a Roma, per esempio, è detta anche in maniera scherzosa, per indicare una persona molto sul pezzo. In questi giorni esamineremo con calma l’audio per capire meglio. Se sabato Mariotto ci sarà? Dovrebbe. In questi giorni deve andare a Riad, perché è lo stilista della casa reale, ma dovrebbe tornare venerdì, in tempo per la puntata”.