Ieri, nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello, hanno fatto il loro ingresso nella Casa tre nuovi concorrenti: Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Alfonso Signorini ha sottolineato come le due ex vippone abbiano già partecipato in passato alla versione Vip del reality show: “Stefania è stata una vera protagonista di una delle edizioni più amate del Grande Fratello Vip. Ed ecco anche Eva, che dopo anni ritorna in questa casa per riprendersi quello che è suo. Lei ci ha fatto sognare per anni con la sua carriera e con il suo rapporto mitico e mitologico con Gabriel Garko”.

Chiunque sa chi sono Stefania Orlando e Eva Grimaldi, chiunque tranne gli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Al termine della puntata, alcuni di loro si sono radunati in piscina per parlare delle new entry, e Tommaso Franchi ha chiesto ai coinquilini: “Ragazzi io non le conosco. Mi spiegate chi è questa Eva Grimaldi? Perché dicono che è famosa?”. Alfonso D’Apice ha risposto: “No guarda, io non lo so proprio”.

Shaila Gatta, invece, ha provato ad avanzare delle ipotesi: “Non lo so nemmeno io. Però è famosa è vero. Forse è una cantante. Anzi no, magari è un’attrice”. A quel punto, Javier Martinez ha interrotto l’ex velina: “No ma cosa dici, non è un’attrice, ma ti pare?!”, e Shaila: “Ok è una cantante allora dai. No? Allora è una conduttrice o la showgirl come me. Chi sono gli altri due? Vabbè Eva fa la cantante o la conduttrice e Stefania Orlando uguale”.

Tommaso ha poi chiesto agli amici di abbassare la voce ed ha aggiunto: “Non facciamo figuracce che ci sentono, ma io non le ho mai viste”. “Stanno nel mondo dello spettacolo sicuro, ma ci dobbiamo informare meglio”, ha concluso Alfonso.