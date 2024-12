Nel corso della sua intervista a Belve, Sonia Bruganelli ha confidato a Francesca Fagnani di aver tradito Paolo Bonolis, e di averglielo confessato quando è finito il loro matrimonio.

“L’ho tradito e gliel’ho confessato quando ci siamo separati, potevo non farlo, ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l’ha presa bene, non era contento. Io, però, in questa volontà di sincerità con me stessa e con gli altri non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberarmi la coscienza”.

La Bruganelli non ha risparmiato qualche frecciatina anche a Laura Freddi, ex fidanzata di Bonolis: “Da quanto mi sono separata da Paolo lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano in programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina, e invece con il passare del tempo tira fuori questo mood”.

E ancora: “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi lì ci mettono una… Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le mise”.

Laura Freddi replica a Sonia Bruganelli

A distanza di settimane dalle parole di Sonia Bruganelli, oggi è arrivata la replica di Laura Freddi, che è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona: Già avevo scelto di non rispondere anche perché non ho visto tutta l’intervista a Belve… Il giorno dopo mi è esploso il cellulare, mi chiamavano tutti per rilasciare interviste e replicare. Io ho glissato perché, che risposta devo dare? Per me il silenzio è già una grande risposta”.

E ancora: “Voglio ringraziare il web e il pubblico, e forse anche Sonia, perché sono stata travolta da grande affetto. Io ho sempre dato importanza all’aspetto umano, non al personaggio, non parlerò più di questa signora e non voglio cavalcare questa cosa. Non sia mai prendere il suo posto in qualche altro programma. Io tendo la mano, sono una persona mite e voglio restare così perché è la mia indole. Io rispetto tutti e non ne parlerò mai più, con quello che ha detto si commenta da sola”.