Questa sera, lunedì 16 dicembre, andrà in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello. In studio, insieme ad Alfonso Signorini, ci saranno le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e l’esperta del web Rebecca Staffelli. La puntata di questa sera è particolarmente attesa dai telespettatori perché faranno il loro ingresso nella Casa tre nuovi concorrenti (per due di loro si tratta di un ritorno): Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

Tre nuovi concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa: l'attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e Maxime Mbanda, rugbista che ha giocato in nazionale e cavaliere del lavoro per meriti umanitari. Come reagiranno gli altri inquilini al loro ingresso?

Dopo le dichiarazioni della mamma di Shaila la scorsa settimana, il papà di Lorenzo ha qualcosa da dirle.

Nel corso della puntata spazio a tutti i chiarimenti riguardo la vicenda che ha visto protagonisti Zeudi ed Emanuele.

Infine, spazio all'esito del televoto. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco tra Helena, Non è la Rai, Shaila, Stefano e Tommaso?