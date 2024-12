Tra le mura della Casa del Grande Fratello la tensione tra Alfonso D’Apice e Tommaso Franchi diventa sempre più palpabile. Tra di loro, ovviamente, pesa come un macigno la presenza di Mariavittoria Minghetti, che continua ad oscillare tra i due coinquilini senza riuscire a prendere una decisione circa un possibile risvolto sentimentale. Nei fatti si bacia, dorme e si lascia andare alla passione con l’idraulico toscano. A parole, invece, continua a sostenere che l’ex di Federica Petagna è una persona troppo importante per lei e le fa male stare lontano da lui.

Dal canto suo, anche se con gran fatica, Tommaso continua a mantenere rapporti amicali con Alfonso, ed infatti lo ha anche votato tra i preferiti della settimana, ma sembra che il concorrente partenopeo sia ormai stufo di limitarsi nei confronti di Mariavittoria come forma di rispetto nei confronti di Franchi. I due cercano di appartarsi, ma poco dopo si trovano il gieffino senese nei paraggi. A ciò si aggiunge che gli autori – non si sa per quale ragione – continuano a non mostrare in puntata ciò che la Minghetti dice alle spalle di Tommaso. Tuttavia, l’idraulico sembra aver intuito qualcosa, anche se la concorrente romana continua a confonderlo facendo il doppio gioco.

Alfonso su Tommaso: "Fa sceneggiate. Questa cosa è un po' subdola"

Intanto, durante un Confessionale, Alfonso è entrato a gamba tesa su Tommaso: “Non mi piace come si è comportato con Mariavittoria perché fa un po’ sceneggiate se così si può dire, perché sa che lei diventa tipo crocerossina, si dispiace che sta male e quindi subito corre da lui. Una persona deve stare con te perché lo decide lei, no perché si deve sentire obbligata o perché ti deve accudire o perché tu piangi e allora lei corre da te perché vede che stai piangendo. Questa è una cosa un po’ subdola. Voglio farle aprire gli occhi, perché non è giusto far soffrire una ragazza perché tu la vuoi con te. Questa è possessività”.