Al Grande Fratello, Shaila Gatta ha deciso di confidarsi con Eva Grimaldi. Quest’ultima, senza troppi giri di parole, l’ha messa in guardia da Lorenzo Spolverato, accusandolo di recitare un copione. L’ex velina ha detto di essere particolarmente confusa, soprattutto dopo alcuni discorsi che il modello milanese le avrebbe fatto sotto le coperte. Durante la chiacchierata notturna, Shaila ha anche rivelato che le sue ex relazioni non sono quasi mai state positive, e che alcuni suoi ex le avrebbero addirittura rubato dei soldi.

Shaila Gatta: cosa le ha detto Lorenzo Spolverato sotto le coperte

“Certe volte ci mettiamo sotto le lenzuola, ma non per fare quelle cose, anche per parlare. Oggi ci siamo dette delle cose, a un certo punto lui mi ha detto che io faccio un po’ la regina’. Io ho detto ‘certo, perché io so cosa voglio nella vita, vorrei un uomo gentile con me, che mi tratti bene e mi corteggi’. Ma c’è un perché a questa mia risposta. In tutte le mie relazioni passate io ho sempre pagato tutto, ho sempre cacciato soldi e mi hanno sempre rubato i soldi, ho pagato per tutti… E quindi ad oggi mi piace essere trattata da regina.

E mi viene da pensare all’ultima relazione che ho avuto prima di entrare qui, era un ragazzo perfetto con me, che mi trattava con i guanti. Parlo di Sasa. Con lui ero una principessa e lui non me lo sono saputo tenere. Un caro saluto a Sasa, a lui non ho saputo dare il giusto valore.

Insomma, io a Lorenzo ho detto queste cose e lui mi ha risposto in un modo brutto. Mi ha detto: “Anche io sono un re! E poi decido io se trattarti o meno da regina e nel caso quando farlo. La cosa che devi cambiare è il tuo ideale di uomo se vuoi stare con me”. E io sono rimasta stranita. Lui è molto bravo a parlare e mi ha stordito, sono andata in confusione. A un certo punto mi ha chiesto se ero innamorata di lui e ho risposto che non lo so più, perché mi ha scombussolata davvero”.