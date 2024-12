Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, e sembra che uno dei tronisti abbia violato il regolamento ed è stato scoperto. Pare, infatti, che Michele Longobardi abbia creato dei profili Instagram fake con i quali avrebbe scritto alle corteggiatrici. E’ stata una delle pretendenti a vuotare il sacco, e alla fine lui ha ammesso tutto.

In studio sono rimasti solo Michele, due corteggiatrici e dei membri della redazione, e il tronista ha chiesto a Maria De Filippi se sarebbe potuto rimanere nel programma. La conduttrice ha spiegato che saranno le corteggiatrici a decidere cosa fare, e le queste ultime si sono prese del tempo per pensare.

Michele Longobardi viola il regolamento di Uomini e Donne

“Scoppia lo scandalo al Trono Classico. La scorsa puntata Michele Longobardi ha eliminato Mary la sua corteggiatrice e lei prima di andare via ha esclamato: “sono una signora quindi non parlo”. La produzione allora le ha chiesto cosa volesse intendere e lei ha svelato che durante queste settimane si è sentita con Longobardi Instagram – si legge su IsaeChia.it -. Praticamente il tronista ha creato un profilo fake e ha aggiunto tutte le sue corteggiatrici. Ad Amal le ha scritto tipo “apriti di più, lui è interessato” e ste robe.

A Veronica nemmeno ricordava di averle scritto e invece le aveva scritto ma lei non aveva nemmeno risposto visto che era un profilo fake. Mary invece aveva sgamato fosse lui e gli ha scritto. Inizialmente il tronista non ha risposto e poi ha ceduto e da lì sono partiti messaggio, chiamate, video e tutto. Lui le diceva tipo “rimani, ricordati le cose che ti dico… vedrai baci con altre ma ricordati che mi interessi tu”. Poi ancora “questa sera mi sento predisposto con te, vorrei averti qui accanto a letto, ti farei passare una bellissima serata” e ste robe.

Tutto questo lo fanno ascoltare al ragazzo in studio vuoto e con solo due della produzione e le due corteggiatrici. Lui imbarazzatissimo; chiede scusa. Le due ragazze dopo scoppiano in lacrime.

In studio entrano tutti e tre ma, se in un primo momento le ragazze volevano chiudere tutto, poi hanno chiesto di ripensarci. Maria ha detto che il tronista non doveva scusarsi con la redazione; ha provato a giustificare questo suo errore con la poca furbizia e la poca sicurezza. Michele ammette di essere insicuro e poco furbo e le chiede se il trono si può continuare e Maria dice che dipende dalle corteggiatrici. Loro alla fine chiedono di poterci pensare”.