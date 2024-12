Poche ore dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Eva Grimaldi ha subito puntato il dito contro Lorenzo Spolverato. L’attrice ha passato del tempo con Shaila Gatta e l’ha messa in guardia (così come ha fatto la mamma dell’ex velina) dal modello milanese. Secondo la Grimaldi, Spolverato non sarebbe realmente innamorato e starebbe recitando un copione. Shaila è rimasta spiazzata dalle parole della nuova coinquilina, ed ha assicurato che d’ora in avanti valuterà meglio gli atteggiamenti di Lorenzo.

Eva mette in guardia Shaila: "Lorenzo recita un copione"

Eva ha spiegato a Shaila come mai non crede nella sua relazione, e nel farlo ha tirato in ballo la sua storia finta con Gabriel Garko: “Figlia mia ti devi svegliare. Io non ci credo! Questo è un copione scritto e recitato male, io li riconosco gli amori veri. Non credo a niente di quello che dice e fa. Shaila non ci credo a questo amore, io penso che sia tutto quanto finto. L’amore in generale? No, io parlo del tuo, proprio di questo! Per me è finzione. Io l’ho avuto un amore finto per tanti anni e riconosco quando è vero o finto. E per me il vostro è un amore fasullo. Perché dice che ti ama e piange? Senti, sei una ragazza intelligente, devi darti una svegliata. Questo è troppo esagerato e plateale. E visto che ho avuto un amore finto per quattro anni fatto solo di copertine, riesco a riconoscere le cose false e quelle vere. Adesso riflettici e stai attenta. L’amore vero è diverso, non è urlato, è reale, fatto di piccoli gesti e sentimenti. Qui invece non vedo queste cose e quindi ti consiglio di aprire gli occhi”.

La ballerina napoletana ha accettato i consigli dell’attrice e si è chiesta come mai in molti dubitino dei sentimenti di Lorenzo: “Dici che recita? Io però parlo per me e so quello che sento e i miei sono sentimenti reali. Adesso vedrò meglio come si comporta lui. Non capisco perché in lui vedete tutti un copione e questa cosa mi logora”.