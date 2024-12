Gli autori del Grande Fratello hanno deciso di dare una sterzata ad un’edizione che faticava a decollare. Prima l’ingresso di Dayane Mello, che ha fatto una sorpresa all’amica Helena Prestes, poi l’arrivo nella Casa di Stefania Orlando e Eva Grimaldi, e quello – previsto a gennaio – di Maria Teresa Ruta. Dayane, Stefania e Maria Teresa non sono però le uniche ex vippone della fortunatissima quinta edizione del GF Vip ad essere state contattate. Anche Francesco Oppini, infatti, ha ricevuto una chiamata.

Durante una diretta Instagram con Biagio D’Anelli, Francesco ha spiegato di “non aver accettato” la stessa proposta che è stata fatta alla Orlando. Biagio gli ha quindi chiesto se tornerebbe al Grande Fratello in coppia con Tommaso Zorzi, ma anche in questo caso l’ex vippone ha detto di no. Oppini però è aperto all’ipotesi di sbarcare a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express.

Francesco Oppini dice "No" al Grande Fratello

“Sono contento per Stefania, ognuno ha il suo pensiero. Io non ho accettato e non accetterei di farlo, perché per me rimane un’esperienza così unica, che poi rifarla mi toglierebbe la sorpresa iniziale, quello che quando entri non ti aspetti, le sensazioni positive, negative, il travolgimento generale, l’amicizia, l’affetto che si creda lì dentro, i legami, le liti, i fastidi. Per me è una cosa che deve rimanere lì, anche perché poi fortunatamente ho anche altro da fare, ma lo guardo volentieri quando esco. Ieri però ho visto qualcosa e c’erano delle dinamiche che mi sembravano le stesse di quattro anni fa.

Se mi proponessero di rientrare in due con Zorzi? Ma no! Un ritorno come concorrente unico? No, a me non piacerebbe. Se tu mi domandassi ‘vuoi fare Pechino Express o L’Isola dei Famosi in coppia?’ Ecco quello sarebbe già diverso. E quindi ti risponderei quasi, quasi sì, quello è un ragionamento diverso rispetto al Grande Fratello. Ma rifare un programma che ho già fatto no, nemmeno in coppia”.