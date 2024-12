L’ingresso di Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello ha riportato alla mente gli antichi fasti del reality show (e ha anche contribuito a far risollevare gli ascolti). La showgirl sembra già essersi perfettamente integrata con gli altri inquilini, ed ha anche preso posizione in merito ad alcune dinamiche.

Fuori dalla Casa, Tommaso Zorzi ha commentato il ritorno della Orlando tra le mura della Casa più spiata d’Italia, ma non solo. Anche altri ex concorrenti della quinta edizione del GF Vip hanno reagito all’avventura-bis di Stefania: da Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga, da Elisabetta Gregoraci a Francesco Oppini

Stefania Orlando torna al GF, la reazione dei suoi ex coinquilini

Rosalinda ha commentato con dei cuori un post del profilo ufficiale del GF dedicato al ritorno di Stefania Orlando. La Gregoraci, invece, ha scritto: “In bocca al lupo Ste!”. Messaggio molto simile anche da parte di Zenga: “In bocca al lupo Stefi, Noi tifiamo per te”.

Oppini, invece, ha prima dedicato una storia Instagram a Stefania, e poi ha parlato di lei in una diretta su Instagram con Biagio D’Anelli: “Sono felice e penso che sia perfetta per questo programma. La Stefi è una persona risoluta, una donna di grande intelligenza. Lei è una persona che se la sa cavare molto bene in queste situazioni, perché non si tiene dentro le sensazioni positive o negative. Lei non si fa troppi problemi nel dire cose sia brutte che belle e questo viene apprezzato dal pubblico. Posso assicurare che è una donna molto spontanea e sincera. Quindi le faccio il mio in bocca al lupo. Non sono riuscito a vedere tutto, perché ieri sera sono tornato a casa dopo mezzanotte e ho visto solo l’ultima parte”.