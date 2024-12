Ieri sera, nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando ha varcato nuovamente la porta rossa, dando il via alla sua seconda avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Nel 2020 partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, una delle più amate dai telespettatori, dove arriva terza alle spalle Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, il vincitore di quell'anno. Stefania trascorre 164 giorni all'interno dell’allora Casa di Cinecittà, durante i quali è riuscita a conquistare le simpatie del pubblico. All'interno del reality il focus dei telespettatori è stato soprattutto sull’amicizia con Tommaso Zorzi, con il quale ha condiviso la maggior parte dei momenti all'interno della casa. Dal loro rapporto nacque anche un numerosissimo fandom, i cosiddetti Zorzando.

I due ex vipponi, una volta terminato il reality, si sono un po’ allontanati, facendo temere ai fan che il loro rapporto si fosse incrinato. Tuttavia, lo scorso anno la Orlando ha chiarito che lei e Tommaso sono rimasti amici, ma che hanno difficoltà a vedersi perché vivono e lavorano in due città differenti (lei a Roma e lui a Milano). A testimonianza del fatto che l’amicizia tra Stefania a Tommaso è rimasta invariata nel tempo c’è una storia su Instagram condivisa poche ore fa da lui, nella quale Zorzi riprende con il suo smartphone la diretta del Grande Fratello. In quel momento, le telecamere erano puntate proprio su Stefania. “Raga, ma vedermi Stefania sul 55 (il canale Mediaset Extra, ndr), credevo che fosse una di quelle cose che non mi sarebbe mai successa – ha detto Tommaso -. Amore, cosa ci fai lì senza di me?”.