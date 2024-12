Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, convolati a nozze lo scorso giugno, sognano di allargare la famiglia. Già nell’estate 2023, l’influencer argentina aveva dichiarato in un’intervista di volere un figlio: “Io e Ignazio ci stiamo provando, ma non è facile come ti raccontano”. Poi lo scorso settembre, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva ribadito il concetto: “So da molto tempo che Ignazio è l'uomo giusto per me. Saremo davvero al completo quando avremo dei figli. Il mio desiderio è farlo diventare papà, regalargli un figlio. E vorrei che fosse un maschio”.

Adesso, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip potrebbero aver deciso di ricorrere alla fecondazione assistita per diventare genitori. E’ questo quello che sembra suggerire l’ultimo post su Instagram di Cecilia, che in una foto mostra un braccialetto ospedaliero – attaccato al suo polso – sul quale c’è scritto il suo nome e quello di Ignazio.

Un'immagine che, secondo i numerosi fan della coppia, non lascia spazio a dubbi: “Quando mettono due nomi è per due pazienti che fanno la fecondazione in vitro”, ha scritto una follower della sorella di Belen. E ancora: “Quel braccialetto mi ha portato due splendide gemelle”; “Quello non è solo un braccialetto ma il segno di una lotta spesso invisibile che ogni giorno combattono tante coppie. È un segno di speranza, si attese infinite e di risposte che spesso non arrivano. Quello è il braccialetto che mi ha accompagnato nel giorno in cui per la prima volta quel puntino luminoso ed io ci siamo incontrate e che ora stringo fra le mie braccia grata per l'enorme regalo che la scienza può donare”.

L’immagine postata dalla Rodriguez non è accompagnata da nessuna didascalia che ne spieghi il motivo. Dal canto suo, la mamma di Cecilia, Veronica Cozzani, ha commentato con tre cuori rossi. Al momento non abbiamo certezza che quel braccialetto significhi davvero che Cecilia e Ignazio abbiano deciso di iniziare il percorso della procreazione medicalmente assistita. Ma il dubbio c'è.