Questa sera andrà in onda in prima serata su Rai 2 un nuovo appuntamento con Belve. Ospite di Francesca Fagnani anche Taylor Mega, che ha risposto alle domande pungenti della padrona di casa. Tra carriera, amori e verità scomode, la nota influencer ha anche parlato del flirt avuto con Fedez mentre quest’ultimo era ancora sposato con Chiara Ferragni (e del dissing del rapper milanese con Tony Effe, che l’ha vista coinvolta in prima persona).

Ospite di Francesca Fagnani a Belve in onda questa sera su Rai 2, Taylor Mega ha rilasciato alcune dichiarazioni sul flirt avuto con Fedez: “Era sposato con Chiara Ferragni? Ma se ognuno faceva i cavoli propri... Io non sono una sfasciafamiglie, con la Ferragni erano già al capolinea”. E sul dissing contro Tony Effe: “Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa, mi ha dato della poco di buono”. “Che ne pensa della reunion tra i due rapper a Sanremo?”, le chiede la Fagnani. “Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l’altro non sa proprio cantare”, ha risposto l’influencer. “Quale è la sua trasgressione?”, ha chiesto la padrona di casa. “A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto ma non sono lesbica”, ha detto Taylor che si lancia in aperte avances alla conduttrice: “Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi richiamami…”.