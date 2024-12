Sono ormai due mesi che Maria De Filippi è impegnata con le registrazioni della nuova stagione di C’è Posta Per Te, che andrà in onda su Canale 5 a partire dall’11 gennaio 2025. La padrona di casa, oltre ad occuparsi di drammi familiari, amori ritrovati e tradimenti, ha anche invitato diversi personaggi famosi per fare delle sorprese. Dopo Annalisa, Alvaro Morata e Stash, la De Filippi ha accolto in studio anche Mahmood, Matteo Berrettini e Michele Morrone. Inoltre, SuperGuida Tv ha rivelato che nella registrazione di ieri sono stati ospiti, Ignazio, Gianluca e Piero de Il Volo.

C'è Posta Per Te, gli ospiti della nuova stagione

Annalisa (cantante)

Stash (cantante)

Alvaro Morata (calciatore)

Michele Morrone (attore)

Antonino Cannavacciuolo (chef)

Zlatan Ibrahimovic (calciatore)

Mahmood (cantante)

Paulo Dybala (calciatore)

Matteo Berrettini (tennista)

Il Volo (cantanti)

Stefano De Martino (conduttore)