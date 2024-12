Nel corso della loro permanenza nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno legato moltissimo, e non è un mistero che la cantante si sia presa una cotta per l’attore. Quest’ultimo, però, ha sempre parlato di amicizia, anche perché fuori ha un compagno che lo aspetta.

Nelle ultime settimane, però, Luca si è avvicinato a Helena Prestes, scatenando la gelosia di Jessica. Adesso, il rapporto tra Calvani e la Morlacchi si è incrinato, e nel corso della puntata di ieri sera i due hanno avuto un confronto, al termine del quale, durante una pausa pubblicitaria, la cantante ha detto: “Qui la figuraccia la fa lui e… una persona che sto proteggendo”. La gieffina sta nascondendo qualcosa che riguarda Luca ed un’altra persona?

Jessica Morlacchi nasconde un segreto su Luca Calvani?

Poi, nel corso della notte, Jessica si è appartata con Pamela Petrarolo per sfogarsi, e ha spiegato che per il momento eviterà qualsiasi confronto con Calvani in quanto in un momento di rabbia potrebbe uscire fuori il “segreto” che non ha ancora rivelato.

“Io devo parlare con Luca? E che gli dico? Poi è meglio di no, perché a me qualcosa poi mi esce. Ho fatto la signora fino ad oggi e se io ho fatto la signora continuo a fare la signora e non dire. L’unico modo per non fare uscire nulla è mettere una croce sopra questa cosa e non parlarne più. O meglio, avere un rapporto civile. Da oggi il rapporto sarà ‘buongiorno, cosa mangiamo a pranzo? Cosa mangiamo a cena? Adesso per evitare qualsiasi tipo di situazione io disinnesco tutto e torno quella di sempre. E non ha senso nemmeno parlare di quella cosa. Io poi ho sempre rispettato il suo compagno Alessandro. Al racconto mio di stasera mancano dei pezzi, delle cose che se le dico darei molto fastidio”.