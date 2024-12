Al Grande Fratello, Helena Prestes è uscita definitivamente allo scoperto circa il suo interesse nei confronti di Javier Martinez. Già la scorsa settimana, la modella brasiliana si era dichiarata al pallavolista argentino, il quale, tuttavia, aveva sottolineato di vederla esclusivamente come un’amica. A ciò si aggiunge che negli ultimi giorni, Javier si è molto avvicinato a Chiara Cainelli, circostanza che ha scatenato la gelosia di Helena.

“E’ un gioco, è semplicemente un gioco, solo che ci sono sentimenti in mezzo – ha detto la Prestes in Confessionale -. Io l’avrei già baciato… dobbiamo veramente mettere un freno a certe cose, perché si inizia a viaggiare con la testa. L’ho pure sognato, lo desidero, lo desidero proprio, tutto il tempo. Non è un gioco per me”.

Al termine della puntata andata in onda ieri sera, Javier si è rifiutato di avere un confronto con Helena, precisando che non intende più schierarsi dalla sua parte. “È un no oggi, domani, dopodomani, tra una settimana, tra un mese”, ha sbottato il pallavolista a chi gli chiedeva di confrontarsi con la modella brasiliana dopo che, nel corso delle ultime settimane, hanno stabilito un legame affettivo particolarmente intenso.

“Con questa persona non ci parlerò mai più, sono d'accordissimo con quello che dice Jessica: è una provocatrice e non voglio cascarci”, ha aggiunto ancora Javier sfogandosi nel cuore della notte con Amanda Lecciso.