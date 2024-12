Da circa un mese circolano con insistenza circa l’orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato. Tutto ha avuto inizio quando Javier Martinez ha riferito una confidenza che Shaila Gatta gli ha fatto sotto le coperte: “Shaila sotto le coperte mi parlava di Lorenzo e mi diceva cose… aveva dei dubbi sui suoi gusti. Mi ha proprio detto che secondo lei a lui piacevano i maschi”. Poi, Biagio D’Anelli ha rivelato che il modello milanese avrebbe un’amicizia “speciale” con un famoso “guru della moda” (al riguardo, Giacomo Urtis ha svelato che si tratterebbe di una persona che lavora per Alviero Martini), ma Lorenzo ha smentito. Inoltre, sui social è diventata virale una foto del gieffino insieme ad un altro ragazzo (ma i due sarebbero semplicemente vicini).

A tutto questo si è aggiunto che durante la puntata del Grande Fratello ella scorsa settimana, la mamma di Shaila Gatta, prima di uscire dalla Casa, ha sussurrato all’orecchio della figlia che “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti lo dicono, anche Tommaso”. Ieri sera, Alfonso Signorini ha mostrato la clip a Lorenzo, che ha chiarito: “No Alfo, a me piace la donna. Poi non avrei problemi a dirlo”.

Durante una pausa pubblicitaria, Spolverato si è appartato con Shaila e le ha detto: “Il fatto del gay non lo capisco. Che cosa può arrivare fuori? Cosa hanno potuto far vedere per dire questo? Non è successo nulla. Che collegamento c’era poi dal ‘brutta persona’ al ‘gay’? No capisco davvero come mai tua madre abbia potuto dirlo. Ma poi ha detto che lo dicono tutti e questo ‘Tommaso’ anche. Ma stai tranquilla perché a me piace la donna, ma proprio tanto, tanto, la donna, tantissimo e non puoi immaginare quanto”.

Shaila ha cercato di rassicurare Lorenzo: “Non ne ho idea, hai visto anche tu che non mi ha detto altro. Forse i social, non so come mai abbia detto che sei gay. Per il fatto che ti ha dato della cattiva persona magari intendeva che sei giocatore e fai tante riflessioni sul gioco. Della cosa del gay non mi importa nulla”.