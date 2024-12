Il clima tra le mura della Casa del Grande Fratello si fa sempre più teso. Negli ultimi giorni, a tenere banco è stata la questione relativa a Zeudi Di Palma e Emanuele Fiori, con l'ex Miss Italia che ha accusato il coinquilino di averla toccata senza il suo consenso. Alcuni concorrenti, tra cui Luca Giglioli, hanno preso le difese di Emanuele, e lo ha fatto anche Javier Martinez, che durante una pausa pubblicitaria ha avuto un confronto piuttosto acceso con Zeudi, lasciandosi andare ad un'affermazione che ha scatenato l'indignazione dei telespettatori.

"Se lui è entrato lì è perché qualcuno gli ha aperto la porta. Come mi permetto io di dire una cosa del genere? Sicuramente gli hai dato un certo tipo di confidenza da quello che vedevo fuori. Tu hai più confidenza con lui che con me, per esempio. Ma a me non interessa avere confidenza con te", ha detto il pallavolista argentino. Parole che hanno scatenato la furia di Zeudi: "Ma come ti permetti di dire una cosa del genere? Io gli ho dato modo di entrare sotto le coperte? Ma tutto apposto? Tu ti sei mai permesso? E allora come la giustifichi questa cosa?".

Ovviamente, le parole di Javier hanno scatenato la reazione indignata dei telespettatori. “Questa frase di Javier è di una gravità allucinate”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Io sono allibita”; “Ma non si vergogna a dire queste cose?”; “Le maschere stanno cadendo”; “Bel mer***e pestato”.