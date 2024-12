Nel corso della puntata andata in onda lunedì 16 dicembre, Stefania Orlando è tornata nella Casa del Grande Fratello a distanza di poco più quattro anni dalla sua prima partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini. La showgirl si è immediatamente inserita e ha reso chiaro il suo pensiero sul rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez, e sulla gelosia di Jessica Morlacchi nei confronti di Luca Calvani.

La Orlando ha anche sganciato la bomba su Mariavittoria Minghetti, accusandola di essere sempre alla ricerca di clip, anche se finge di non essere interessata alla visibilità. Poi, Stefania ha puntato il dito contro Javier – che ha ridimensionato il suo legame con Helena – e ha parlato della gelosia di Jessica nei confronti di Calvani

“È sempre in cerca di clip. Guardando da casa sembrava che ci fosse anche da parte di Javier un certo feeling nei confronti di Helena. Jessica è sempre stata la moglie gelosa che il marito non si può avvicinare a nessuno. Anche irrispettosa, se sa che fuori ha un fidanzato [...] Da fuori si vede tutto. Noi lo sappiamo che si vede tutto, veniamo da fuori, non facciamo finta che non sappiamo le cose”.

Stefania Orlando ha poi parlato della sua relazione durata ben 15 anni: “È nata questa storia bellissima, anche un po' per scherzo. Poi è diventato l'uomo più importante della mia vita. È stato un rapporto meraviglioso basato su rispetto, stima e amore. Lui continua ad essere il mio punto di riferimento, come io lo sono per lui".