L’evoluzione relativa al trono Classico di Uomini e Donne potrebbe presto portare Martina De Ioannon, senza dubbio la tronista più discussa di questa edizione, a fare una scelta.

Le indiscrezioni sulla possibilità che l’ex volto di Temptation Island possa essere pronta a decidere con chi uscire dal dating show di Maria De Filippi si fanno sempre più stringenti, e stanno generando una serie di spoiler e congetture tra gli aficionados del programma in onda su Canale 5. Al riguardo, Lorenzo Pugnaloni, celebre per i suoi spoiler su Uomini e Donne, ha rivelato che oggi, mercoledì 18 dicembre, ci sarà una nuova registrazione che durerà solo un’ora perché “potrebbe esserci una scelta”. L’attesa è tanta: Martina deciderà di lasciare il programma? E se sì, lo farà con Ciro Solimeno o con Gianmarco Steri?

La 26enne romana, ex fidanzata di Raul Dumitras, nelle scorse puntate ha deciso di far restare solo due corteggiatori. Con entrambi ci sono state delle esterne importanti e scambi di effusioni. Tuttavia, nella scorsa registrazione è scattato il bacio tra Martina e Gianmarco e Ciro, geloso, ha lasciato lo studio. La tronista lo ha poi raggiunto a Torre Annunziata per avere un chiarimento con lui. Secondo gran parte dei telespettatori, alla fine la De Ioannon deciderà di uscire dal programma con il corteggiatore napoletano.