Da circa un mese circolano con insistenza circa l’orientamento sessuale di Lorenzo Spolverato. Tutto ha avuto inizio quando Javier Martinez ha riferito una confidenza che Shaila Gatta gli ha fatto sotto le coperte: “Shaila sotto le coperte mi parlava di Lorenzo e mi diceva cose… aveva dei dubbi sui suoi gusti. Mi ha proprio detto che secondo lei a lui piacevano i maschi”. Poi, Biagio D’Anelli ha rivelato che il modello milanese avrebbe un’amicizia “speciale” con un famoso “guru della moda” (al riguardo, Giacomo Urtis ha svelato che si tratterebbe di una persona che lavora per Alviero Martini), ma Lorenzo ha smentito. Inoltre, sui social è diventata virale una foto del gieffino insieme ad un altro ragazzo (ma nell’immagine i due sarebbero semplicemente vicini).

A tutto questo si è aggiunto che durante la puntata del Grande Fratello della scorsa settimana, la mamma di Shaila Gatta, prima di uscire dalla Casa, ha sussurrato all’orecchio della figlia che “Lui è gay! Chi lo dice? Tutti lo dicono, anche Tommy”. Durante la puntata del 16 dicembre, Alfonso Signorini ha mostrato la clip a Lorenzo, che ha chiarito: “No Alfo, a me piace la donna. Poi non avrei problemi a dirlo”.

Chi è il "Tommy" citato dalla mamma di Shaila

Ma chi è il “Tommy” a cui si riferisce la mamma di Shaila? Non si tratta di Tommaso Franchi, attuale concorrente del Grande Fratello. Secondo gli utenti dei social si tratterebbe di Tommaso Zorzi. Tuttavia, pochi istanti fa, è arrivata la smentita categorica del vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e attuale volto del programma Cortesie per gli ospiti, che ha anche aggiunto di aver querelato per diffamazionen aggravata una “signora del gossip” che ha messo in giro queste voci.

Tommaso Zorzi: "Lorenzo Spolverato? Non ho idea di chi sia"

“Da ieri una tale signora del gossip si sta dilettando a dare notizie false sul mio conto riguardo un certo Lorenzo, dicendo che io ho avuto una relazione segreta con lui durata anni, e io adesso lo voglio spu**anare dicendo al mondo che è omosessuale… Quando leggevo ero talmente intrigato perché non sapevo nemmeno chi fossero – a parte me – tutti gli altri personaggi di questa storia, in primis questo Lorenzo che non ho idea di chi sia. Ma dato che questa signora sta dando questa notizia per certa, si è appena beccata una bella querela per diffamazione aggravata. Può continuare a dire e a fare ciò che vuole, tanto sono tutte cose che io nel caso aggiungo alla querela, ma volevo rassicurate tutti che non conosco assolutamente queste persone e sono completamente estraneo ai fatti”.