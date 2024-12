Valerio Staffelli ha consegnato un nuovo tapiro a Milly Carlucci per il caso Guillermo Mariotto, che si è reso protagonista di un fuori onda piuttosto discusso prima di entrare nello studio di Ballando con le Stelle nella scorsa puntata. Il giurato sembrerebbe aver detto “Figlia de na mig****a” dietro le quinte, e le sue parole potrebbero essere state rivolte indirettamente alla conduttrice. Ai microfoni di Striscia la Notizia, la Carlucci ha commentato: “Sicuramente non era riferito a me”.

Milly Carlucci sul fuori onda di Mariotto: "Ascolterò l'audio pulito"

“Ascolterò l’audio pulito e cercherò di scoprire cosa ha detto approfondendo con ognuna delle persone con cui era. Ma sicuramente non era riferito a me visto che mi chiama ‘mami’: sono la sua ‘mamma’”. Con queste parole Milly Carlucci ha commentato a Striscia la Notizia il fuori onda di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle. Valerio Staffelli, durante la consegna del Tapiro, le ha fatto notare che, in un’intervista, un portavoce di Mariotto ha sostenuto ce l'avesse con una zanzara. “Può anche essere – ha aggiunto scherzando la Carlucci – perché qui vicini al fiume siamo infestati, magari era stato pizzicato”.

Milly Carlucci ha commentato anche le accuse mosse contro Guillermo Mariotto, che avrebbe toccato le parti intime di un ballerino durante una foto con Amanda Lear: “Anche l’episodio della mano appoggiata al ballerino è stato del tutto casuale, dipende da come si vogliono interpretare le cose. Stava facendo il suo show e la mano è capitata in un posto sbagliato”.

Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia La Notizia.