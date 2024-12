Bianca Guaccero è senza dubbio la mattatrice assoluta dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle (nonché la candidata principale alla vittoria). La nota conduttrice non ha solo dimostrato di saper ballare, ma anche di reggere benissimo il palco e di saper cantare. In molti ritengono che lei debba avere più visibilità in Rai, ed infatti è in arrivo un’importante occasione. Stando a quanto rivelato dall’Adnkronos, la Guaccero sarà probabilmente al timone di Prima Festival.

“Bianca Guaccero, secondo quanto appreso dall’Adnkronos, è in pole position per la conduzione di ‘PrimaFestival’, la striscia quotidiana che va in onda nei giorni di Sanremo 2025, su Rai1, in access prime time. Il programma, giunto alla nona edizione, porta il pubblico alla scoperta delle curiosità del Festival di Sanremo, tra servizi realizzati dietro le quinte del festival e on the road girando per la città dei fiori. Non è ancora chiaro se l’attrice-conduttrice sarà accompagnata da uno o due co-conduttori”.

Cos’è Prima Festival

“Una striscia quotidiana che porta il pubblico alla scoperta delle curiosità della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo: è “PrimaFestival”, in onda per il nono anno consecutivo – si legge in un comunicato Rai -. Un anno fa le padrone di casa d’eccezione del programma che precede la diretta del Festival della Canzone Italiana dal Teatro Ariston, sono state Paola e Chiara, le sorelle pop dalle mille hit di successo che tornano a Sanremo come conduttrici, in una veste tutta nuova”.